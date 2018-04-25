Убойная комедия  «Что творят мужчины»              

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Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и увидеть его своими глазами с другой стороны. Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чем они втайне мечтают? На все эти вопросы вы найдете ответы в комедии «Что творят мужчины».

Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю — премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре, потому что он — бывший моряк и видит театр по-своему. Он убежден, что в ней не хватает огонька и революционного духа, и хочет сделать ее серьезнее, как того требует новая власть. Но вот парадокс: чем больше своих поправок вносит редактор, тем смешнее и смешнее становится пьеса. Время идет, день премьеры неумолимо приближается, а разрешения на постановку все нет и нет. На какие актерские хитрости пойдет автор, чтобы протолкнуть свое творение? Как он выкрутится из сложной ситуации и что придумает, чтобы его пьесу в конце концов увидел зритель?

Все это вы увидите в спектакле, в котором будет и много интересных сценических находок, и абсурд, и эксцентрика, и даже цирк. Такой комедии пролетарская сцена еще не видела!

В ролях: Сергей Астахов, Александр Горшко , Андрей Федоров.

Спектакль состоится 14 апреля в 18.00 в Литовском детском и юношеском центре (г. Вильнюс, пр. Конституциес, 25).