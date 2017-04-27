Участники марша живых: важно помнить и коллаборационистов, и спасавших евреев

Участники Марша живых, проведенного в Вильнюсе в память жертв холокоста, говорят, что нужно оценить, как преступления палачей, так и подвиги спасавших.

В среду участники марша прошли от железнодорожной станции в Паняряй до мемориала, это шествие проводится уже в десятый раз, в память о десятках тысяч евреев, которые шли по этому пути к своей смерти.

“Сегодня мы также отмечаем и благодарим лиц, которые, невзирая на свой собственный риск, жизни своих семей, спасали евреев. Мы благодарим их и склоняем головы”, – заявил на церемонии посол Израиля в Литве Амир Маймон.

Глава международного департамента Американского комитета евреев Эндрю Бейкер отметил, что ответственность за преступления холокоста ложится на нацистов и сотрудничавших с ними лиц, однако обратил внимание и на ответственность советских властей, не сохранивших память о жертвах. Он отметил, что на территории всего бывшего Советского Союза, на местах массовых захоронений лишь указано, что здесь захоронены “советские граждане, убитые немецкими фашистами”, но не говорится, что это убитые евреи во время холокоста.

Участвовавший в шествии премьер Литвы Саулюс Сквярнялис также подчеркнул, что важно помнить и о лицах, которые убивали евреев и остались безучастными к холокосту, и о тех, кто спасал евреев. По его словам, сегодня видны преступления против человечности, но важно чтобы было больше тех, кто хотел бы спасать и чтобы такая “массовая трагедия” не повторилась.

До Холокоста в Литве проживало более 200 тыс. евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% евреев Литвы.

BNS

Метки: Евреи, Литва, Марш живых