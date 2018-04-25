Участники президентской кампании

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Премьер Саулюс Сквярнялис зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента на предстоящих выборах. Его кандидатуру выдвинул правящий Союз крестьян и «зеленых» Литвы.

Всем претендентам на главный пост страны необходимо зарегистрироваться до 16 февраля, но поскольку это суббота, Главизбирком будет принимать документы до 18 февраля.

Поддержать кандидатов могут физические лица и политические партии, также участник может использовать личные средства.

Максимальная сумма, которую кандидат, может потратить во время предвыборной кампании, составляет 1,1 млн евро. Зарегистрированные претенденты получают подписные листы.

Кандидатами в президенты могут зарегистрироваться лица, собравшие минимум 20 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

Вместе со С. Сквярнялисом в качестве кандидатов зарегистрировались 12 человек, однако парламентарий Аушра Мальдейкене сообщила, что не будет баллотироваться, а в понедельник о намерениях участия в президентской гонке заявил член Сейма Миндаугас Пуйдокас.

Участие в президентской кампании также подтвердили: европарламентарии Пятрас Ауштрявичюс и Валянтинас Мазуронис, лидер Партии центра Наглис Путейкис, представительница консерваторов Ингрида Шимоните, экономист Гитанас Науседа, философ Арвидас Юозайтис, Алфонсас Буте, бывший президент Федерации хоккея на льду Витас Гудишкис, Казимерас Юрайтис и Раймонда Даунене.

Подготовлено литовскими СМИ