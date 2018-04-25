Учебный год: кто может получить помощь

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Если на одного члена семьи в месяц приходится менее 183 евро, такие семьи просят поторопиться с обращением по поводу возможности получить помощь на приобретение учебных принадлежностей и бесплатного питания, в эфире радио LRT сказала заведующая отделом денежной помощи и жилья Министерства социальной защиты и труда Светлана Кульпина. По ее словам, самоуправления применяют разные исключения, поэтому в определенных случаях помощь могут рассчитывать и семьи, получающие более высокие доходы.

Представитель министерства сказала, что существует два вида помощи учащимся – бесплатное питание в школах и помощь на приобретение учебных принадлежностей. Прошения о последней помощи принимаются до 5 октября. По вопросу бесплатного питания, акцентирует Кульпина, семьи могут обращаться в течение всего года, например, в связи с ухудшением финансовой ситуации.

«Видимо, следует напомнить, дети из каких семей имеют право получать социальную поддержку. Это те семьи, в которых на одного члена семьи приходится менее чем полтора размера поддерживаемых государством доходов, т. е. 183 евро. Если на одного члена семьи приходится менее 183 евро, семья имеет право обратиться за социальной помощью ученикам – бесплатным питанием и помощью на приобретение учебных принадлежностей», — указывает Кульпина.

Она добавляет – в отдельных установленных советами самоуправлений случаях семьи могут получить помощь, даже если получаемые доходы больше упомянутых. По утверждению Кульпиной, такими случаями могут быть болезнь, несчастный случай. Такая помощь также оказывается большим семьям (воспитывающим трех и более детей), родителям-инвалидам, воспитывающим детей школьного возраста.

«Таким семьям социальная помощь на учеников выделяется и в тех случаях, когда у семьи более больший доход, т. е. если доход меньше, чем два размера поддерживаемых государством доходов – 244 евро», — говорит Кульпина.

Детям, растущим в семьях социального риска, может предоставляться помощь по индивидуальным потребностям. По рекомендации социальных работников или социальных педагогов ребенок обеспечивается учебными принадлежностями индивидуально. В таком случае деньги семьям не выплачиваются, а помощь предоставляется с учетом конкретных нужд ребенка.

Разовая помощь на приобретение учебных принадлежностей составляет 57 евро. По замечанию Кульпиной, на первый взгляд это небольшая сумма, однако она подчеркивает – это помощь ученику: таким бедным семьям еще назначается и социальное пособие. Как известно, всем детям Литвы выделяют детские деньги, поэтому общая сумма, если сложить всю поддержку со стороны государства, не столь уж мала.

По утверждению Кульпиной, семьям, которым уже назначена социальная помощь, не надо предоставлять документы о получаемых доходах, потому что эти данные уже есть в самоуправлении. В таком случае подается только прошение свободной формы о назначении бесплатного питания или помощи на приобретение учебных принадлежностей.

Информация «ЛК»