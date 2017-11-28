Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса, рассказал космонавт Шкаплеров

Ученые обнаружили в пробах, взятых с поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС), живые бактерии, прилетевшие из космоса. Они изучаются на Земле и, скорее всего, не представляют опасности, рассказал в интервью ТАСС российский космонавт Антон Шкаплеров.

Ученые обнаружили в пробах, взятых с поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС), живые бактерии, прилетевшие из космоса. Они изучаются на Земле и, скорее всего, не представляют опасности, рассказал в интервью ТАСС российский космонавт Антон Шкаплеров.

Во время выходов в космос с борта МКС по российской программе космонавты берут ватными тампонами мазки с внешней поверхности станции, пояснил Шкаплеров. В частности, по его словам, пробы берутся в месте скопления отходов топлива, выбрасываемых при работе двигателей, или в местах, где поверхность станции более затемнена. Добытые образцы доставляются на Землю, где их изучают специалисты.

“И теперь выяснилось, что откуда-то на этих тампонах обнаружились бактерии, которых не было при запуске модуля МКС. То есть они откуда-то прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки. Пока они изучаются, и похоже, что никакой опасности не несут”, – сообщил космонавт.

Антон Шкаплеров также сообщил, что земные бактерии тоже выжили на внешней поверхности станции, хотя три года находились в условиях космического вакуума и экстремальных перепадов температур – от минус 150 до плюс 150 градусов Цельсия. Как отметил космонавт, эти бактерии были завезены с Земли случайно на планшетах с различными материалами, которые помещают на борт МКС на длительный срок для изучения их состояния в условиях открытого космоса.

Напомним, в мае в “Роскосмосе” сообщили, что ученые обнаружили на поверхности МКС жизнеспособные споры и фрагменты ДНК земных микроорганизмов, устойчивые к неблагоприятным факторам космоса. Пробы космической пыли были получены в рамках космического эксперимента “Тест” с 2010-го по 2016 год.

В частности, специалисты выявили фрагменты ДНК Mycobacteria, ДНК экстремофильной бактерии Delftria, ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар, ДНК растительных геномов, ДНК архебактерий и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium.

По мнению исследователей, обнаружение на такой высоте земных бактерий доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы. Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма “ионосферного лифта”, осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу, отмечали в “Роскосмосе”.

Антон Шкаплеров в первый раз отправился на МКС 14 ноября 2011 года в качестве командира космического корабля “Союз ТМА-22” и бортинженера экипажа. Он вернулся на Землю 28 апреля 2012 года. Второй раз космонавт полетел на станцию 24 ноября 2014 года в качестве командира космического корабля “Союз ТМА-15М”. Этот полет завершился 11 июня 2015 года.

Россиянин возглавит новый экипаж космической станции, который должен стартовать на МКС 17 декабря. В настоящее время Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи, а также их дублеры – россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Джанетт Эппс – проходят завершающий этап подготовки и сдают экзамены в Звездном городке.

Ожидается, что 4 декабря экипажи вылетят на Байконур и уже на следующий день проведут тренировку в корабле “Союз МС-07”, сообщил на прошлой неделе “Интерфаксу” источник на космодроме.

Запуск корабля с Байконура запланирован на 17 декабря. На корабле на Международную космическую станцию отправится экипаж 54/55-й длительной экспедиции, который проработает на станции полгода.

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