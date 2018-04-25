Ученые назвали первую древнейшую профессию: шаманизм

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Результаты исследования, проведенного сотрудником Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх, привели ученого к следующему выводу: самой древней профессией на земле является шаманизм. Об этом рассказывается в научной статье, опубликованной на сайте Рhys.org.

Шаманы, которых в разных культурах называли святыми, знахарями, колдунами и так далее, убеждали соплеменников в том, что они якобы способны управлять высшими силами и не только исцелять от недугов, но также контролировать погоду, обеспечивать удачную охоту, привораживать и предсказывать судьбу.

Принципиальное отличие этой сферы деятельности от других занятий древнего человека – охота, собирательство, изготовление орудий труда, оружия, лодок, домашней утвари – состоит в следующем: шаманом мог стать лишь тот, кто прошел особый обряд инициации, включающий зачастую целую серию сложных процедур.

Этот этап проводил черту между ним и остальными представителями племени и предоставлял «лицензию» на осуществление «магической» деятельности. Колдуны составляли особый класс, который пользовался уважением и властью.

NEWSru.com.il