Ученые обнаружили в Балтийском море распространение опасных для людей токсичных водорослей

Институт национальных ресурсов Финляндии предупредил о распространении в акватории Балтийского моря токсичных водорослей Alexandrium ostenfeldii из-за изменения климата. Эти организмы вызывают гибель морских птиц, морских млекопитающих и даже людей.

Как сообщает “Фонтанка.fi”, токсичные водоросли испускают сакситоцин и нейротоксин, которые вызывают онемение у живых организмов. При этом сообщается, что впервые Alexandrium ostenfeldii в Балтийском море заметили в 1970-х, однако активно распространяться они начали только сейчас.

Ранее СМИ писали, что из-за теплой погоды Балтийское море и Финский залив начали зарастать токсичными водорослями. Как сообщала в прошлом году Русская служба Yle, эти организмы можно обнаружить, в частности, в Финляндии, неподалеку от островов Рюмяттюля, Хоутскари и Бенгтсор, а также вблизи полуострова Ханко.

Незначительное содержание токсичной растительности было также зафиксировано на пляже в Свеаборге в Хельсинки. Однако тогда специалисты подчеркивали, что подобная концентрация не мешает купанию. При повышенном содержании сине-зеленых водорослей купание необходимо ограничить или тщательно мыться после каждого контакта с зараженной водой, советовали эксперты.

Еще в 2010 году научный сотрудник Атлантического отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Елена Кудрявцева по итогам международной экспедиции с финскими коллегами рассказывала об их обеспокоенности “обнаружением в районе Аландских островов в маленьком проливе Фёглё сильно токсичного вида фитопланктона – водоросли Alexandrium ostenfeldii”.

“По словам финских ученых, их потенциальная токсичность может быть сравнима с воздействием химического оружия. Поэтому этот район исследовался с особой тщательностью. Но главное, что после обработки проб финскими специалистами установлено, что пока эти водоросли не начали распространяться дальше по Балтийскому морю”, – цитировала Кудрявцеву “Комсомольская правда”.

В 2015 году в Калининградской области экологи били тревогу в связи с тем, что существующая система очистки стоков не справляется с задачей, огромное количество отходов попадает в реки и Балтийское море.

Эта проблема существует еще с советских времен. В 2006 году наконец началось строительство очистных станций. Несмотря на финансирование со стороны правительства России и помощь Евросоюза (3,5 млн евро), из 16 заложенных объектов к 2015 году сумели запустить всего пять очистных сооружений.

NEWSru.com

Метки: Alexandrium ostenfeldii, Балтийское море, В мире