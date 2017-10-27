Ученые определили по черепу древнейшую жертву цунами, произошедшего 6 тысяч лет назад

Палеонтологи исследовали найденный на территории Папуа – Новой Гвинеи еще в начале прошлого века частично сохранившийся череп человека и пришли к выводу, что его обладатель, вероятно, погиб во время цунами шесть тысяч лет назад, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP. О своем открытии ученые рассказали в статье в журнале PLOS ONE.

Крупный обломок черепа был обнаружен в 1929 году в Аитапе (провинция Сандаун) австралийским геологом Полом Хоссфельдом. Долгое время считалось, что он принадлежал Homo erectus (человеку прямоходящему) – виду людей, который рассматривают как непосредственного предка современного человека. Таким образом, предполагалось, что возраст черепа около 140 тысяч лет.

Однако проведенные недавно исследования позволили установить, что обладатель черепа в действительности жил около шести тысяч лет назад и, вероятно, принадлежал к виду Homo sapiens (человек разумный). Тогда уровень океана был выше, и регион находился ближе к береговой линии.

Ученые из австралийского Университета Нового Южного Уэльса собрали на месте находки Хоссфельда и изучили геологические отложения. Они пришли к выводу, что речь идет об участке, затопленном цунами. В частности, специалисты выделили остатки одноклеточных организмов в образцах, аналогичные тем, которые были обнаружены в почве после разрушительного цунами в этом регионе в 1998 году, убившего две тысячи человек.

Исследователи уверены, что человек, череп которого был изучен, либо погиб во время цунами, либо умер перед ударом стихии – вода размыла его могилу и унесла череп.

Внимание к изучению разрушительного воздействия цунами в последние десятилетия выросло из-за ударов стихии в Индонезии в 2004 году и в Японии в 2011 году, в результате чего погибло около 230 тысяч и 16 тысяч человек соответственно.

NEWSru.com

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