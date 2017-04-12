Ученые: поправки по контролю алкоголя сократят потребление, но станет больше неучтенного алкоголя

Ученые, которые провели исследование рассматриваемых сейчас в правительстве и парламенте Литвы поправок к Закону о контроле алкоголя, говорят, что предлагаемые изменения могут сократит общее потребление алкоголя, однако при этом из-за них возрастет потребление приобретенного за рубежом и нелегального алкоголя.

“Мы видим, что если применить абсолютно все средства, которые сейчас рассматриваются, не только те, которые утверждены, то можно сократить общее потребление алкоголя почти на одну пятую. (…) По сценарию, который одобрило правительство – ограничение часов торговли и запрет рекламы – в данном случае наша модель дает сокращение общего потребление алкоголя примерно на 7%”, – сказал на пресс-конференции в среду председатель правления проводившего исследование общественного учреждения ESTEP Клаудиюс Манёкас.

По его словам, модель также показывает и несколько негативных эффектов.

“Например, в случае полного ограничения потребление легального алкоголя сократится на 29%, но потребление неучтенного, легально завезенного алкоголя увеличится на 120%, а нелегального алкоголя – на 30%. Потребление пива должно сократиться примерно наполовину, вина – примерно на треть”, – сказал К. Манёкас.

Научное исследование по заказу Литовской ассоциации торговых предприятий провели консультанты общественного учреждения ESTEP.

В среду кабмин на своем заседании еще раз обсудит рассматриваемые в сейме поправки, которые еще больше ограничат возможности приобретения и рекламы алкоголя. Готовивший выводы правительства по нескольким рассматриваемым в сейме пакетам законов Минздрав предложил утвердить инициативу, чтобы алкоголь можно было купить только по достижении 20-тилетнего возраста (сейчас возрастной ценз составляет 18 лет).

Кабмин на прошлой неделе рассмотрел эти выводы и предварительно это утвердил, как и предложение разрешить торговлю алкоголем с понедельника по субботу с 10 до 20 часов, а по воскресеньям – до 15 часов (сейчас алкоголь в магазинах можно купить с 8 до 22 часов всю неделю).

В частности, правительство неделю назад предварительно утвердило и полный запрет рекламы алкоголя.

BNS

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