Ученый из Японии доказал, что время можно повернуть вспять

🔊 Воспроизвести

Физик из Японии Такеши Морита убедительно доказал, что температуру квантовой системы нельзя понизить до абсолютного нуля — это ограничение продиктовано особенностями ляпуновской экспонентой системы. Для того, чтобы сделать соответствующие выводы, ученому, как сообщает научное издание Physical Review Letters, пришлось обратить время вспять.

«Если бросить шарик в ямку, то он обязательно окажется в самой нижней ее точке. И неважно, где шарик находится в начале опыта, и с какой скоростью падал. То есть, итог этого опыта не зависит от стартовых условий. В системе с динамическим хаосом все не так. Здесь даже незначительное изменение начальных условий может привести к последствиям, которые просто невозможно предсказать», — говорит Морита.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, ученый отметил, что простым примером подобной системы может быть бильярд Синая или система гравитирующих трех тел.

Более комплексный пример — атмосфера нашей планеты. Ее хаотичность является причиной, по которой прогноз погоды на сколько-нибудь длительный отрезок времени представляется невозможной задачей.

Такеши Морита попытался определить непредсказуемость квантового хаоса и провел для этого целый ряд сложных опытов, в рамках которых пытался охладить квантовую систему до абсолютного нуля.

Ученый, в частности, «перевернул» неравенство Малдацены, Шенкера и Стэнфорда и буквально обратил время вспять.