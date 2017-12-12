Учителей литовского языка постепенно вытесняют из учебных заведений Калининградской области

В последнее время учителя литовского языка, ездившие для обучения детей в Калининградскую область Российской Федерации сталкиваются со все большими препятствиями, им перестали выдавать рабочие визы. Литовские политики опасаются, что с этой территории пытаются вытеснить литовскую идентичность.

“Ситуация странная. Вообще не хотят давать визы учителям, виза выдается после долгих мытарств, но не та, которая нужна. Выдается культурная виза, а нужна рабочая. Когда нет рабочей визы, нельзя работать”, – сказал BNS председатель парламентского Комитета по вопросам просвещения и науки, представитель правящих “аграриев” Эугениюс Йовайша.

По его словам, тенденция вытеснения литовской идентичности с этой территории отмечается уже не первый год, а в последнее время она особо ощутима.

“Нас вообще вытесняют из Калининградской области, у нас уже нет ни одной школы, где бы преподавался литовский язык. У нас есть лишь жалкий факультатив, но отсюда уже просят уйти. Одним словом, ситуация с литовским идентичностью в Калининградской области, невзирая на то, что вдоль Немана живет много литовцев, плохая. (…) Мы приближаемся к тому уровню, где уже виден ноль”, – сказал Э. Йовайша.

Канцлер министерства образования и науки Литвы Томас Даукантас и генеральный консул Литвы в Калининградской области Олег Скиндерскис подтвердили, что учителям, отправляющимся из Литвы в эту часть России, выдаются лишь визы культурного обмена. С ними специалисты по литовскому языку могут лишь консультировать местных учителей, но у них нет права работать.

О. Скиндерис сообщил, что на руководителей учебных заведений Калининградской области оказывается давление с тем, чтобы они не сотрудничали с учителями литовского языка.

BNS

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