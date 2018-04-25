Учителя готовят митинг у Сейма

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Идет третья неделя забастовки учителей. По словам лидера профсоюза работников системы просвещения Андрюса Навицкаса, их предложения по совершенствованию оплаты труда Министерство образования и науки игнорировало с самого начала, продавливая версию других профсоюзов.

Министерство утверждает, что договорилось с профсоюзами, как усовершенствовать систему оплаты труда. Навицкас отметил, что соглашение достигнуто не было, так как министерство не одобрило некоторые требования профсоюза. В связи с этим в эту пятницу, 30 ноября, учителя планируют провести митинг на площади Няприклаусомибес рядом с Сеймом.

Премьер Саулюс Сквярнялис считает, что штатная оплата труда учителей точно улучшила бы положение, а напряжение сейчас возникло из-за того, что, получив долгожданную свободу, некоторые учителя с ней не справляются, поэтому нужно более строгое регламентирование решений.

«Эта дискуссия длилась два года, говорили о престиже профессии учителя, что учителя — очень инициативная и прогрессивная часть нашего общества, которая сказала: не регулируйте нас больше так детально, дайте нам свободу», — сказал Сквярнялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

На вопрос, удастся ли достичь перелома в такой напряженной ситуации и успокоить страсти учителей, премьер ответил, что должно получиться.

«Хочу подчеркнуть, что в прошлом году, когда не было штатной оплаты, у 29% учителей снизились зарплаты. В этом году у нас были бы совсем другие цифры, если бы не было штатной оплаты. Более того, в 2016-2017 гг. всего 6-7% учителей работали на полной ставке, сейчас – почти 25%», — сказал премьер.

«Совершенствования модели показали, что некоторым школам еще слишком рано все решать самостоятельно, но большинство школ, которых более 2000, справляются, и только 3,5% сейчас бастуют», — сказал Сквярнялис.

Сквярнялис заявил Žinių radijas, что министра образования и науки Юргиту Пятраускене оппозиция хочет снять с поста за проводимые реформы.

«Это одна из министров, которые затронули, раскачали очень уязвимую сферу. Эти изменения давно нужно было проводить, это вскрыло пороки всех школ», — заявил премьер.

Сквярнялис подчеркнул, что Пятраускене стала жертвой собственных реформ. Он назвал среди достоинств министра решительность, однако отметил, что у нее недостаточно определенных «личных качеств для общения с социальными партнерами».

«ЛК» уже писал, что парламентские консерваторы предъявили интерпелляцию министру Пятраускене из-за бессрочной забастовки учителей.

По мнению консерваторов, Пятраускене не справилась с проблемами в сфере образования после введения штатной оплаты, а также игнорировала мнение учителей, из-за чего и начались забастовки.

Глава государства критикует сложившуюся ситуацию. По словам Дали Грибаускайте, реформа оплаты труда ведется силовым способом, что вызывает напряжение в школьных коллективах и в обществе в целом.

Информация «ЛК», BNS