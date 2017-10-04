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Учителя грозят правительству забастовкой

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 04, 11:32   |   Комментариев: 0

Профсоюзы сферы просвещения пригрозили правительству забастовкой в случае невыполнения их требований. Они обратились к кабмину и призвали изменить порядок оплаты работы педагогов до 5 октября – Дня учителя.

Фото BFL/Ш.Мажейки

Фото BFL/Ш.Мажейки

«Уже прошло 1 сентября, когда премьер-министр Саулюс Сквярнялис поторапливал своего подчиненного — министра образования и науки Юргиту Пятраускене — завершить этот процесс. К сожалению, министр, не объясняя причин, более трех недель уже согласованный с Министерством финансов текст проекта соглашения скрывает в глубоком ящике. Видя такую политическую нерешительность, связанную с нежеланием брать на себя ответственность, все профсоюзы образования страны представили главе правительства и министру образования и науки коллективное соглашение по сектору образования в редакции, которая была согласована на последнем собрании 27 июня», — отмечается в обращении.

Профсоюзы потребовали до января 2018 года устранить «ножницы» коэффициентов постоянной части служебных окладов, выделив на это в государственном бюджете целевую дотацию.

Помимо этого, со следующего учебного года профсоюзы призывают ввести тарифную оплату труда и уменьшить число учеников в классах. Профсоюзы также призывают власти помочь повысить зарплаты педагогов дошкольного образования и преподавательского состава.

«Если до 5 октября на правительственном уровне не будет принято решение по осуществлению этих требований, то профсоюзы оставляют за собой право объявить бессрочную забастовку», — сказано в обращении.

В соответствии с применимым законодательством правительство должно созвать совещание заинтересованных сторон в течение 10 рабочих дней со дня получения требований.

Правительство уже обещало значительное увеличение зарплат сотрудников образовательных учреждений, однако в реальности они поднялись на несколько евро.

Инф. «ЛК»

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