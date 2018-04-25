Учителя могут возобновить забастовку

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Возглавляемый Андрюсом Навицкасом Литовский профсоюз работников системы просвещения накануне Рождества прекратил длившуюся более месяца забастовку. Профсоюз говорит, что забастовка в следующем году может быть возобновлена.

Акция протеста была начата 12 ноября, ее участники выражали недовольство моделью штатной оплаты труда учителей, введенной в сентябре, и требовали ее пересмотра. В конце месяца несколько десятков учителей пришли в Министерство образования и науки, где ночевали три недели.

После переговоров с врио министра образования и науки Рокасом Масюлисом была достигнута договоренность о том, что он подпишет приказ, по которому модель будет детально разъяснена и доработана. Этого и добивались профсоюзы, жаловавшиеся на то, что администрации школ предоставлено слишком много свободы в расчете нагрузки и размера заработной платы учителей. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года.

Масюлис отметил, что по окончании забастовки ученикам еще придется наверстывать упущенное. Это может означать дополнительную оплату за дополнительные часы и участвовавшим в забастовке учителям.

Профсоюз работников системы образования Литвы обещает, что разница в зарплате забастовщикам будет выплачена из забастовочного фонда и членских профсоюзных взносов.

Навицкас выразил уверенность, что таким образом потеря заработной платы учителям будет возмещена в течение нескольких месяцев.

Однако забастовка остановлена, хотя профсоюз не смог договориться относительно просьб по дополнительному финансированию. Поэтому председатель профсоюза Навицкас утверждает, что забастовка в следующем году может быть возобновлена.

Среди прочего, было требование на одну пятую увеличить коэффициенты заработной платы учителей, сократить число учеников в классах.

По данным правительства, для выполнения этих требований потребуется около 300 млн евро, хотя профсоюз говорит, что эта цифра завышена.

Просьбы учителей об увеличении финансирования обсуждала недавно рабочая группа правительства по финансированию государственного сектора.

По словам Масюлиса, финансы на увеличение зарплат учителей, возможно, удастся найти после аудита в министерстве и подведомственных учреждениях.

В ходе забастовки была отстранена от должности министр образования и науки Юргита Пятраускене.

Информация «ЛК», BNS