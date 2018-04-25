Учителя обещают продолжить забастовку по поводу штатной оплаты

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Бастующие учителя обещают продолжить протест против вступившей в сентябре этого года системы штатной оплаты, сообщил в четверг профсоюз, организующий забастовку.

«На следующей неделе (будут бастовать – BNS) более 100 школ», – заявил журналистам на съезде бастующих педагогов лидер Литовского профсоюза работников сферы просвещения Андрюс Навицкас.

«Очевидно, что речь министра сильно огорчила, ведь министр продолжает говорить, даже не слыша», – сказал он.

В данный момент в Литве бастуют педагоги более 70-ти школ. Они утверждают, что новая система штатной оплаты является непрозрачной и несправедливой, поскольку министерство образования и науки не позаботилось должным образом о реализации реформы.

Профсоюз также требует сократить школьные классы и увеличить коэффициенты учительских зарплат на одну пятую.

Министерство же заявляет, что новый порядок штатной оплаты позволит повысить зарплаты педагогов и более равномерно распределить их нагрузку.

BNS