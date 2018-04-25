Учителя прекратят забастовку

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Сейм Литвы в порядке особой срочности принял внесенные президентом Далей Грибаускайте поправки об изменении порядка штатной оплаты труда педагогов. За поправки проголосовали 64 члена Сейма, ни один не был против, 11 воздержались.

Во время продолжающейся более месяца забастовки части учителей поправками главы государства упрощена модель штатной оплаты труда учителей, теперь больше внимания уделяется непосредственной работе учителя – урокам.

Председатель парламентского Комитета по образованию и науке, «аграрий» Эугениюс Йовайша сказал, что благодаря поправкам модель стала понятнее.

Член Смешанной группы Сейма, бывший министр образования и науки Гинтарас Стяпонавичюс сказал, что предложенный президентом проект лишь отчасти улучшает ситуацию с оплатой труда учителей. По мнению политика, поправок недостаточно.

«Поправками президента предлагается исправить наиболее очевидные недостатки поспешно принятой модели штатной оплаты труда (…). Так называемых часов «вырезания снежинок» будет меньше, это позитивно, это существенный момент, благодаря которому эти поправки следует оценивать положительно», — сказал Г. Стяпонавичюс.

По его словам, плохо то, что поправки вступят в силу лишь с начала сентября 2019 года.

Представившая ранее президентские поправки советник президента Рута Качкуте отметила, что модель штатной оплаты труда педагогов по сути необходима, однако ее реализация спровоцировала напряженность в педагогическом сообществе.

Президентские поправки упрощают модель: вместо нынешних трех категорий учительской деятельности предлагается установить две с упором на непосредственную работу учителей.

Напомним, что часть учителей, требующих усовершенствования этой модели, с 12 ноября объявила бессрочную забастовку. Несколько десятков учителей обосновались в Министерстве образования и науки и не уходят оттуда.

Как считает председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис, бастующим учителям в Министерстве образования и науки придется ночевать до 2020 года. По его словам, педагоги выдвигают требования, которые невозможно выполнить, поэтому ни принятие бюджета, ни налоговая реформа остановлены не будут.

«Если упрямо будут продолжать требовать того же самого, в таком случае можно настраиваться на то, чтобы жить в министерстве до 2020 года. Но это бессмысленно», – сказал Р. Карбаускис. Он отметил, что требования выдвигает только небольшой профсоюз педагогов.

«Маленький профсоюз, который представляет несколько процентов учителей, требовал того, что выполнить невозможно. Требовать 300 млн евро в бюджете следующего года на какие-то решения просто невозможно, это нереально сделать», – подчеркнул политик.

Р. Карбаускис отметил, что правящие прекрасно понимают проблемы учителей и уважают их.

Однако, как стало известно во вторник, уже в ближайшее время профсоюз работников сферы образования Литвы будет решать вопрос о прекращении забастовки. «Вероятнее всего, в пятницу мы прекратим забастовку», – сказал журналистам лидер бастующего профсоюза учителей Андрюс Навицкас после переговоров в Министерстве образования и науки.

По его словам, педагоги, бастовавшие в Министерстве образования и науки почти три недели, также оставят здание ведомства. Лидер профсоюза отмечает, что у педагогов «уже нет цели» находиться в министерстве, поскольку во вторник завершились переговоры по совершенствованию штатной модели оплаты труда.

Информация «ЛК», BNS