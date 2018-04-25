Учителя в Литве бастуют в связи со штатной оплатой

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В понедельник педагоги нескольких школ Литвы, начинающие забастовку, призывают пересмотреть систему штатной оплаты труда учителей, введенной этой осенью.

Количество учебных заведений, участвующих в забастовке должно расти.

«Учителя больше всего чувствуют себя уязвленными потому, что внедрена несправедливая, неясная и непрозрачная система оплаты труда», – заявил председатель Литовского союза работников системы просвещения Андрюс Навицкас.

По данным профсоюза, в понедельник бастуют пять школ и один сад-ясли.

Одна из бастующих школ — Вильнюсская прогимназия Жемины. Профсоюз школы утверждает, что сейчас бастуют 65 из 80-ти ее педагогов.

Пришедших в школу детей отвели в актовый зал смотреть мультфильм.

«На самом деле если посмотреть в масштабе столицы, Вильнюса, то на самом деле, много жалоб, учителя опасаются бастовать», — утверждает учитель английского языка Юргита Кишкене.

«Мы хотим сказать, что мы первые, мы не боимся. (…) Хватить охать», — добавила она.

Позднее на этой неделе к забастовке присоединятся больше учебных учреждений — в целом около 80. Министерство образования и науки утверждает, что их будет до 30.

В целом в Литве более 2000 учебных учреждений.

Министерство не намерено отзывать штатную оплату, но заявляет, что открыто к предложениям по исправлению и решению проблем в каждой бастующей школе.

По данным министерства образования и науки, после осуществленной реформы оплаты труда учителей, их зарплаты выросли почти по всей стране. В среднем зарплата увеличилась на 14%.

С сентября вступила в силу новая модель оплаты труда учителей. На смену поурочной оплате пришла почасовая — ставка учителя состоит из 1512 часов в год. Его рабочее время делится на три части: контактные часы, то есть уроки, подготовка к ним, и общественная работа.

BNS