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Учёные надеются до весны выяснить загадку горы Гядиминаса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 07, 14:00   |   Комментариев: 0

Литовские учёные надеются до весны выяснить, имеют ли основания предположения археологов, что обнаруженные на горе Гядиминаса в Вильнюсе останки принадлежат участникам восстания 1863–1864 гг., в частности, их командирам Сигизмунду Сераковскому и Константину Калиновскому.

“Я думаю, что выводы до весны будут”, – сказал BNS координатор работ по обследованию останков проф. Медицинского факультета Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

Успех исследования, по его словам, во многом будет зависеть от того, какие фотографии и иные данные представят историки.

“Для индивидуальной идентификации мы используем сравнительный портрет черепа. Обычно результат бывает достаточно надёжный”, – отметил Янкаускас.

Археологи Национального музея  Литвы во время работ по обустройству площадки на горе Гедиминаса в Вильнюсе в январе обнаружили останки четырёх человек, похороненных без гробов, засыпанных известью. Недавно они были переданы антропологам Медицинского факультета Вильнюсского университета.

Рядом с останками одного из захороненных найден серебряный медальон, изготовленный в середине XIX века, и это позволяет археологам выдвинуть гипотезу, что это могут быть останки участников восстания против царских властей России 1863–1864 годов, казненных в Вильнюсе, на Лукишкской площади.

В фондах Национального музея  Литвы имеются фотографии некоторых повстанцев, которые можно было бы представить пытающимся идентифицировать останки специалистам, к исследованию будут привлечены и другие институты.

“Мы призовём к сотрудничеству Государственный архив истории Литвы и другие, так как имеющихся у нас фотографий и других исторических материалов о конкретных личностях для более точного исследования может быть недостаточно. Нас ожидает долгая и кропотливая работа по поиску”, – сказал BNS пресс-атташе музей Арминас Шилейкис.

По его словам, Реставрационный центр Национального музея  Литвы в настоящее время занимается консервацией предметов, найденных на месте захоронения.

Повстанцы 1863–1864 гг., боровшиеся против власти царя России, стремились возродить прежнее Литовско-Польское государство, которое было аннексировано в 1795 г.

BNS

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