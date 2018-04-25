Удастся ли Литве и Польше разрешить спор по поводу свинины?

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Советник президента Польши Кшиштоф Щерский выразил надежду на то, что правительствам Литвы и Польши удастся разрешить спор по поводу торговли свининой.

По его словам, запрет Польши на ввоз свинины из литовских регионов, затронутых африканской чумой свиней, следует оценивать в более широком региональном контексте.

«Прежде всего, проблема африканской чумы свиней актуальна как для Литвы, так и для Польши и всего региона (…). Это связано с тем, как оценивается мясо из этой части Европы. Здесь важен общий подход», – сказал BNS в пятницу К. Щерский.

«Нет никаких проблем, которые не могут быть разрешены. Я знаю, что министры планируют встретиться в ближайшем будущем. Я полагаю, что этот вопрос должен быть решен таким способом, который будет выгоден нам всем и поможет сохранить хорошим торговый знак для регионального мяса», – добавил дипломат.

Министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис ранее сообщал BNS, что может встретиться с польским коллегой на этой неделе на совместном мероприятии в Берлине.Он не исключил, что если не удастся договориться дипломатическим путем о возобновления импорта из основной части страны, то Литва может «очень тщательно, очень серьезно и ответственно» начать проверять ввозимую из Польши свинину.

На этой неделе премьер Литвы намерен обсудить с польским коллегой запрет на импорт свинины

В начале этой недели литовский премьер Саулюс Сквярнялис обещает обсудить с главой польского правительства ситуацию, сложившуюся в связи с введенным в декабре запретом на импорт литовской свинины и свиней в Польшу.

«Пока решений нет. Я считаю, что в понедельник-вторник уже будут расставлены окончательные точки. Мы обсудим», – сказал BNS в воскресенье С. Сквярнялис, отвечая на вопрос о том, планирует ли он обсудить этот вопрос с польским премьером Матеушем Моравецким.

Литовское правительство утверждает, что объявленный в декабре Польшей запрет на ввоз литовской свинины и свиней является необоснованным, поскольку в Литве соблюдаются все стандарты безопасности, и предупредил, что страна может ввести ответные меры по ограничению импорта из Польши.

Представители правительства Литвы отмечают, что соотношение импорта-экспорта свинины при запретах на ввоз не в пользу Польши, поскольку из этой страны импортируется значительно больше мяса, чем ввозится из Литвы в Польшу.

BNS