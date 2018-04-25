Удобрения Agrokoncernas покупал у принадлежащего представителю «Единой России» завода

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Как в четверг сообщил национальный транслятор LRT (Литовское радио и телевидение), принадлежащий лидеру правящих аграриев (Союза крестьян и зелёных Литвы, СКЗЛ) Рамунасу Карбаускису Agrokoncernas покупал удобрения у российского предприятия, которым владеет член правящей партии «Единая Россия» Виктор Герасименко.

Р.Карбаускис говорит, что не видит никаких проблем с покупкой удобрений у компании «КуйбышевАзот».

Бывший директор завода по производству удобрений В.Герасименко, в настоящее время являющийся председателем правления компании, в 2000-м году спонсировал президента России Владимира Путина во время президентских выборов в стране.

В 2011 и 2016 годах В.Герасименко участвовал в выборах в областную думу РФ в качестве представителя «Единой России».

Бизнесмену принадлежит 2,94% акций холдинга, еще 1,5% принадлежит членам его семьи.

Р. Карбаускис утверждает, что «в России, вероятно, нет такой компании, которая бы не имела акционеров путинской партии».

«Я так думаю. Потому что у крупных компаний очень много акционеров. В данном случае мы должны решить, что не будем ничего импортировать из России. Насколько я знаю, насколько я слышал, самый большой импорт идёт именно из России. Если мы решим, что импортировать что-либо из России не нужно, то в таком случае все компании будут придерживаться этого», — заявил лидер аграриев.

Agrokonkernas указывает, что доля приобретённых у КуйбышевАзот удобрений «незначительна».

LRT также отмечает, что Agrokoncernas в течение почти десятилетия владел заводом по производству удобрений в Беларуси.

Бизнес политика предоставил данному предприятию стотысячный кредит, однако Agrokoncernas отказался от завода в Белоруссии через полгода после избрания Р.Карбаускиса в Сейм.

Р. Карбаускис утверждает, что он не должен был декларировать этот завод.

«В этом смысле я декларировал то, что тогда было необходимо декларировать. Я не понимаю тему, будто я что-то сделал не так. Я на самом деле не понимаю вопроса. Должен ли я декларировать что-то, чего я не декларировал? Вероятнее всего, я заявил обо всём, что имел… Вопрос в одном: если они (акции) были проданы, куплены … Я не понимаю вашего вопроса», — сказал председатель Союза крестьян и зеленых Литвы.

Agrokoncernas объясняет, что бизнес не был успешным, и поэтому не хочет об этом говорить.

BNS