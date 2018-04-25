УЕФА назвал состав команды года по версии болельщиков

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УЕФА обнародовал состав команды 2018 года, определенный в голосовании среди болельщиков. В символическую сборную вошли четыре игрока мадридского «Реала», а также Криштиану Роналду, летом перешедший из испанского клуба в «Ювентус».

УЕФА назвал имена футболистов, вошедших в символическую сборную по итогам 2018 года. Состав команды определялся путем голосования среди болельщиков на официальном сайте организации. В опросе приняли участие около 2 млн человек, которые выбрали 11 лучших футболистов прошедшего года из 50 предложенных номинантов.

Символическая сборная 2018 года по версии УЕФА:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Рафаэль Варан («Реал»), Марсело («Реал»).

Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).

В сравнении с прошлым годом состав символической сборной УЕФА претерпел пять изменений. Второй год подряд в команду года попали Роналду, Месси, Азар, Модрич, Рамос и Марсело. Всего за карьеру Рамос попадал в символическую сборную восемь раз, Месси — десять, а Роналду — 13.

В символическую сборную УЕФА вошли четыре футболиста мадридского «Реала», а также Роналду, выступавший за испанский клуб первую половину прошлого года. В сезоне-2017/18 «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, в финале одержав победу над «Ливерпулем» со счетом 3:1.

В команду года попали три представителя сборной Франции — Варан, Канте и Мбаппе. Минувшим летом эти футболисты в составе национальной команды завоевали золотые медали чемпионата мира. Один из лидеров французской сборной Антуан Гризманн, занявший третье место в голосовании за премию «Золотой мяч», не вошел в символическую сборную.

Информация «ЛК»