УЕФА обнародовал формат Лиги наций

УЕФА при жеребьевке Лиги наций поместит сборные России и Украины в разные группы. Также Союз разведет команды Армении и Азербайджана.

Сборные России и Украины предварительно попали во второй дивизион нового турнира УЕФА для национальных команд. Окончательно состав дивизионов определится в ноябре, однако если украинцы и россияне сохранят свои позиции в рейтинге, они останутся в дивизионе B и в этом случае при жеребьевке УЕФА будет разводить команды.

Соревнования в Лиге наций начнутся в сентябре 2018 года. В турнире примут участие 55 европейских сборных. Команды будут разбиты на четыре дивизиона в соответствии с положением в рейтинге УЕФА. Окончательное распределение по дивизионам произойдет по завершении отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.

Дивизион C (одна группа из трёх сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Победитель Лиги наций определится в финальном турнире команд, который пройдет в июне 2019 года. В финальный турнир выйдут по четыре победителя групп дивизиона А. Остальные победители группового турнира в дивизионах заработают повышение в классе. Худшие в своих группах команды перейдут в более низкий дивизион.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, жеребьевка Лиги наций, УЕФА