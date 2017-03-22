«Уэмбли»: Англия против Литвы

26 марта в отборочном матче чемпионата мира по футболу сборная Англии в Лондоне на стадионе «Уэмбли» будет принимать национальную сборную Литвы. Прямую трансляцию матча в 18.45 будет вести канал LRT.

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас на эту игру вызвал 23 футболистов: 10 из них играют в литовском чемпионате.

22 марта по дороге в Лондон литовские футболисты в Усти над Лабем сыграли товарищеский матч со сборной Чехии.

Состав сборной Литвы:

Вратари: Эрнестас Шеткус («Ден Хааг», Голландия), Эмилиюс Зубас («Бней Йегуда», Израиль), Эдвинас Гермонтас («Ренн», Франция).

Защитники: Роландас Баравикас («Жальгирис»), Вальдемар Боровский («Тракай»), Тадас Киянскас («Зброевка», Чехия), Линас Климавичюс («Жальгирис»), Арунас Климавичюс («Тракай»), Томас Микуцкис (СКА, Хабаровск, Россия), Вайдас Славицкас («Судува»), Эгидиюс Вайткунас («Жальгирис»).

Полузащитники: Федор Черных («Ягеллония», Польша), Миндаугас Григаравичюс («Елгава», Латвия), Мантас Куклис («Жальгирис»), Витаутас Лукша («Жальгирис»), Арвидас Новиковас («Ягеллония», Польша), Симонас Паулюс («Вентспилс», Латвия), Викинтас Сливка («Асколи», Италия), Овидиюс Вербицкас («Судува»), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан).

Нападающие: Дейвидас Матулявичюс («Мускрон», Бельгия), Дарвидас Шярнас («Жальгирис»), Нериюс Вальскис («Бней Йегуда», Израиль).

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с футболистами, которые готовятся к международным матчам. 22 марта англичане провели товарищеский поединок с Германией.

Приглашение в сборную Англии получил 34-летний нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо, который последний раз надевал футболку национальной команды в ноябре 2013 года. В нынешнем сезоне форвард забил 14 голов в АПЛ. В активе Дефо 55 матчей и 19 голов за сборную.

Нападающий на своей странице в «Твиттере» прокомментировал возвращение в сборную Англии.

«Спасибо всем за ваши сообщения! Играть за сборную Англии было моей мечтой с самого первого дня, поэтому вернуться в команду — это нечто особенное для меня. Это также особенное событие для моей семьи. Я чувствую, что заслуживаю это, потому что всегда посвящал себя игре.

С большим нетерпением жду встречи с командой и всеми ребятами. Будет странно быть одним из самых возрастных игроков, но я не могу дождаться!» – написал Дефо.

Дефо рассказал, как узнал от главного тренера сборной Гарета Саутгейта о своем вызове в национальную команду.

«Забавно получилось. Мне на телефон пришло сообщение от некоего Гарета, но я не стал смотреть текст, поскольку не знаю никаких Гаретов. Подумал — какой еще Гарет? Отложил телефон в сторону. Позже прочитал текст: „Привет, Джермейн, это Гарет Саутгейт. Можем ли мы пообщаться, когда у тебя будет свободное время? Как ты смотришь на свое возвращение в сборную?“ У нас состоялся хороший разговор. Саутгейт — славный парень, и мы с ним когда-то играли друг против друга. Сказал ему, что помню его пинки. Мы посмеялись. Всегда относился к Гарету с уважением», — приводит слова Дефо Mirror.

Саутгейт рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающих Уэйна Руни и Тео Уолкотта.

«Травма и тот факт, что у Руни было мало игровой практики, определили мое решение в отношении него. Что касается Уолкотта, то он вправе рассчитывать на вызов в сборную, но я не видел его в матчах на этой неделе. Кроме того, мне нужно посмотреть на пару игроков, о которых я мало что знаю», – цитирует Саутгейта BBC Sport.

Состав сборной Англии:

Вратари: Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино»), Том Хитон («Бернли).

Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Майкл Кин («Бернли»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Кайл Уолкер («Тоттенхэм Хотспур»).

Полузащитники: Дели Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Майкл Антонио («Вест Хэм Юнайтед»), Росс Баркли («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич Альбион»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Нейтан Редмонд («Саутгемптон»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»).

Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, сборная, Стадион, Уэмбли, Эдгарас Янкаускас