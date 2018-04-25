Угроза горе Гядимино остается

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За три года на укрепление замковой горы Гядимино в Вильнюсе потрачено 6,5 млн евро, приведен в порядок один склон, остальные стабилизированы лишь временно, угроза оползня для горы сохраняется немалая.

Геологическая служба критикует, что северо-западный склон горы укреплялся без проведения геологических исследований, Литовский национальный музей не предоставляет ей информацию о проводимых работах, не прислушивается к ее предложениям.

Председатель парламентского Комитета по культуре Рамунас Карбаускис призвал комитет обратиться к правительству, чтобы было созвано срочное заседание для обсуждения ситуации.

«Нужно решать, кто будет руководить этим процессом, координировать его. Мы видим, что нет лидерства, которое вовлекло бы всех. Так, как сейчас, продолжаться не может», — сказал Р. Карбаускис в среду на заседании комитета.

Экстремальная ситуация в масштабе государства из-за оползней на замковой горе Гядимино в Вильнюсе была объявлена почти год назад — с 30 декабря 2017 года. В декабре этого года принято решение, что отменить ее нельзя.

BNS