Укладка труб газопровода «Северный поток-2» со стороны Германии идет по плану

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Компания Uniper объявила о начале укладки первых труб газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море со стороны Германии. Этот процесс стартовал в конце июля, сообщается 7 августа на сайте компании, которая является одним из европейских партнеров российского «Газпрома» по данному проекту.

Работа над проектом, несмотря на все политические сложности, идет по плану, отметил финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк. Как пояснили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас на борту судна Castoro 10 трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты газопровода с его морской частью, передает РИА «Новости» .

«Одновременно идут подготовительные работы в водах Финляндии и Швеции», — добавили в пресс-службе.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку от побережья России по дну Балтийского моря до Германии двух газовых ниток протяженностью более 1,2 тыс. км и общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Разрешение на его сооружение и эксплуатацию выдали власти ФРГ, Финляндии и Швеции.

Ожидается решение от правительства Дании. При этом, по словам члена совета управляющих австрийской компанией OMV Манфреда Ляйтнера, компания-оператор Nord Stream 2 AG уже разработала альтернативный маршрут в обход Дании, отмечает РБК

Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Средства в него вложили немецкие компании Wintershall (BASFn.DE) и Uniper (UN01.DE), международная нефтегазовая компания OMV Group (OMVV.VI), британско-нидерландская фирма Anglo-Dutch Shell (RDSa.L) и французская Engie (ENGIE. PA). Крупнейшим акционером проекта (51%) является «Газпром». По плану, газопровод должен заработать до конца 2019 года.

Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, в первую очередь США. По мнению американской администрации, газопровод станет еще одним инструментом для политического давления РФ на страны Европы и особенно на Украину, которая не хочет терять доходы от транзита российского газа.

Президент США Дональд Трамп на недавнем саммите НАТО в Брюсселе обрушился с резкой критикой на Германию, назвав ее заложницей России из-за «Северного потока — 2». Недопустимо, чтобы Берлин перечислял Москве за газ «миллиарды и миллиарды» долларов в условиях, когда Германия не может выполнить обещания по увеличению трат на оборону альянса, заявил Трамп. А Госдепартамент США пригрозил санкциями компаниям, которые принимают участие в реализации этого проекта.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию этого проекта, считая его политическим. Президент РФ Владимир Путин уверял, что для России это исключительно экономический проект.

NEWSru.com