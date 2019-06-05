Украина и НАТО проведут дополнительные учения

🔊 Воспроизвести

НАТО и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом во вторник, 4 июня, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, пишет ТАСС.

«В июле пройдут дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной», — сказал он.

Столтенберг также заявил, что НАТО продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

«Мы также продолжаем предоставлять мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны», — отметил он.

Зеленский в свою очередь выразил надежду на возобновление работы Комиссии НАТО — Украина, которая сейчас заблокирована Венгрией. «Мы надеемся, что будет возобновлен наш регулярный диалог в рамках Комиссии НАТО — Украина», — сказал он.

korrespondent.net