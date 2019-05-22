Украина и США обсудили вопрос Северного потока-2

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Премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с министром энергетики США Риком Перри предложил объединить усилия по противодействию российскому проекту Северный поток-2. Об этом шла речь на встрече во вторник, 21 мая, сообщает Правительственный портал.

«Строительство Nord Stream 2 — разновидность энергетического оружия России. Они хотят использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. Украина категорически против строительства. Спасибо США за поддержку в этом важном вопросе», — сказал Гройсман.

В свою очередь, Перри отметил, что США поддерживают Украину и останутся нашим сильным экономическим партнером.

«В Украине огромные природные ресурсы находятся под землей, и это важный ресурс вашего народа. Нужно противодействовать тем, кто может использовать энергетику как оружие. Поэтому США выступает против строительства российского газопровода Nord Stream 2», — сказал он.

На встрече также говорилось о том, что Украина и США имеют много общих наработок, которые нужно усиливать в будущем. Как отмечается, это второй визит Перри в Украине, первый состоялся в ноябре 2018 года.