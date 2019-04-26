Украина остановила транзит российской нефти

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Оператор Укртранснафта заявил, что украинская сторона вечером 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти из России по нефтепроводу Дружба. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

«В соответствии с условиями настоящего договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюла выполнения своих обязанностей», – сообщил оператор.

Отмечается, что Украина решила приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу Мозырь-Броды из-за того, что на пункте сдачи нефти Будковце в Словакии отказались от приема нефти, а также в связи с отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти Фенешлитке в Венгрии.

Уточняется, что о времени возобновления перекачки сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что Гомельтранснефть Дружба (Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке Мозырь-Адамово и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов Дружба.

Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу Дружба из-за низкого качества нефти. В свою очередь Гомельтранснефть Дружба сообщила российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.

korrespondent.net