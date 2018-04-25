Украина ожидает дефолта к осени 2018 года из-за роста цен на газ

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Повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине. Такое предположение высказал в эфире украинского телеканала Newsone народный депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

Он пояснил, что сейчас на Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен, и в стране продолжают сокращаться различные социальные программы, касающиеся поддержки самых уязвимых категорий граждан. Поднятие цен на газ, пояснил депутат, повлечет за собой необходимость дополнительных субсидий, сообщает РИА «Новости».

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадает очень много людей и семьи еще больше обеднеют», — подчеркнул Павленко, добавив, что в итоге такая ситуация может привести к дефолту.

По данным Госказначейства Украины, на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало августа осталось всего 1,995 млрд гривен, хотя на начало июля остаток составлял 9,388 млрд гривен. При этом общий объем запланированных на год расходов составлял почти триллион гривен. По итогам полугодия бюджет Украины был сверстан с дефицитом около 10 млрд грн.

Киеву придется решать проблему дефицита, поскольку без этого МВФ не даст новый кредит.

А повышение тарифов на газ остается для населения Украины одним из наиболее острых вопросов. При этом компания «Нафтогаз Украины» не смогла купить газ у украинских частных компаний, поскольку их не заинтересовала предложенная цена.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два года мировые цены значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались.

Очередное повышение цен на газ должно было произойти в прошедшем отопительном сезоне, но правительство заверило, что они останутся на прежнем уровне. При этом премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти готовят новую формулу по расчету тарифов.

МВФ этот вариант не устраивает. Представители фонда считают, что разница в ценах на газ на украинском рынке провоцирует коррупцию и неэкономичное потребление. Как заявил постоянный представитель фонда на Украине Йост Люнгман, повышение стоимости топлива поможет избежать схем, по которым газ, покупающийся для домохозяйств, перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, дешевый газ наиболее выгоден «богатым людям с большими домами», отметил он.

В случае если Украина не получит новый транш от МВФ, то, скорее всего, страну ждет дефолт.

Одним из способов наполнить бюджет и сократить дефицит является ослабление курса гривны, которое происходит в последние недели. В четверг доллар в обменниках перешагнул через «психологический» барьер в 27 гривен. По некоторым оценкам, к концу года доллар может подорожать до 30 гривен.

На курс также давит растущее отрицательное сальдо внешней торговли. В первом полугодии оно составило минус $4,277 млрд против $3,374 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает НБУ.

NEWSru.com