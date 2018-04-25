Украина пообещала России «очень неприятные сюрпризы» в ООН

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Россию ожидает «несколько очень неприятных сюрпризов» на 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре, анонсировал украинский постпред при ООН Владимир Ельченко.

«Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею», — сообщил он журналистам 28 августа, уточнив, что они будут касаться Крыма и Донбасса, но не раскрыв подробностей, передает ТАСС. Эти инициативы представит на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко, добавил Ельченко.

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Киев также готовит новую резолюцию по Крыму, сообщил постпред. По его словам, также будет затронут вопрос об «украинских политзаключенных», находящихся в России, включая режиссера Олега Сенцова» , передает РБК .

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 18 сентября. Выступление Порошенко планируется на 26 сентября, сообщил Ельченко.

Также на Генассамблее выступят президент США Дональд Трамп, лидеры еще 109 государств и 86 глав правительств и министров иностранных дел. Россию на открытии сессии будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, в которой осуждалась «временная оккупация Россией части территории Украины», как в Киеве и на Западе называют присоединение полуострова к РФ весной 2014 года.

NEWSru.com