Украина — шестая самая «несчастная экономика» мира

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Пятый год подряд рейтинг возглавляет Венесуэла. Украинская экономика по итогам 2018 года оказалась на шестом месте. Авторитетное агентство Bloomberg составило список самых «несчастных экономик» мира (Misery Index).

Пятый раз подряд список возглавила Венесуэла. Отмечается, что власти Венесуэлы вот уже несколько лет не раскрывают данные о темпах ростах потребительских цен и уровне безработицы в стране. Аналитики Bloomberg полагают, что в 2019 году инфляция превысит 8 млн % против примерно 930 тысяч % в предыдущем году.

Далее в списке «несчастных экономик» мира идут Аргентина (2-е место), ЮАР (3), Турция (4), Греция (5) и Украина (6). Как пишет агентство, эти страны по-прежнему переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют «скудный прогресс в деле укрощения роста цен и возвращения людей на работу».

Самой же «счастливой» экономикой мира, где низкая инфляция сочетается со столь же низким уровнем безработицы, Bloomberg признал Таиланд. Сингапур в обновленном рейтинге опустился с чистого второго на третье место, которое он делит с Японией, уступая Швейцарии.

korrespondent.net