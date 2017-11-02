Украина внесла в ООН проект резолюции по правам человека в Крыму

Украина накануне, 31 октября, официально внесла в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Более трех десятков стран выступили соавторами документа, что уже гарантирует его поддержку с их стороны. В Москве этот шаг Киева назвали “бесперспективным ходом”.

О внесении резолюции сообщил накануне вечером изданию “Укринформ” спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. “Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”, – рассказал украинский дипломат. По его словам, соавторами документа выступили 34 страны.

Как объяснил Николенко, резолюция призвана “консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации” Крыма. “В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно отмены запрета меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ организация. – Прим. NEWSru.com), а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках”, – пояснил дипломат. Также в документе подчеркивается “необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым”.

Николенко уточнил, что голосование по резолюции в Третьем комитете запланировано на середину ноября. После этого, как ожидается, в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной ассамблее.

Тем временем в Москве раскритиковали действия Киева, назвав внесение резолюции попыткой привлечь внимание и накалить ситуацию. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров, сообщает РИА “Новости”.

Сенатор уверен, что документ будет заблокирован в Совбезе ООН. “Можно спокойно пропустить это заявление мимо себя. Все это просто несерьезно. Тем более что если эта резолюция будет проходить через Совет Безопасности, естественно, она будет заблокирована. Ну, а так – пусть пошумят на ассамблее, еще на каком-нибудь комитете. Я думаю, это совершенно бесперспективный ход”, – убежден член Совфеда.

Между тем на внесение проекта резолюции отреагировали и в самом Крыму. Зампред Совета министров республики Дмитрий Полонский сказал РБК, что изложенные в документе сведения являются “настоящей ложью”. По его словам, требование о восстановлении статуса меджлиса сродни “резолюции ООН о признании ИГИЛ* организацией, которая действует в рамках международного права”.

Кроме того, по словам Полонского, конституция Республики Крым “гарантирует равные права” всем государственным языкам. “На сегодняшний день созданы все условия для нормального функционирования этих языков, а также для того, чтобы дети имели возможность учиться на своем родном языке”, – заверил крымский чиновник.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в ближайшие недели Киев будет работать над тем, чтобы заручиться поддержкой международных партнеров по резолюции, напоминает ТАСС. По его словам, Украина в настоящее время начинает “медийную кампанию по освещению того, что действительно происходит в Крыму”.

В сентябре этого года ООН обнародовала доклад о массовых нарушениях прав человека в Крыму после его присоединения к России. В документе сообщалось о случаях произвольных задержаний и арестов на полуострове, насильственных исчезновений, жестокого обращения и пыток, а также по меньшей мере одной внесудебной расправе. При этом ООН ссылалась на материал “Насильственные исчезновения в Крыму”, составленный украинской общественной организацией “КрымSOS”.

Также в докладе говорилось, что под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины.

Указывалось и на нарушение прав граждан при смене гражданства во время перехода Крыма под контроль России. Согласно докладу, больше всего пострадали те, кто официально отказался от гражданства; гражданские служащие, которые вынуждены были отказаться от своего украинского гражданства или потерять работу; жители Крыма, которые не соответствовали правовым критериям для получения гражданства и стали иностранцами.

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Метки: В мире, КрымSOS, ТАСС