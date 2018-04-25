Украина возобновила строительство стены на границе с РФ

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С 1 марта в Украине возобновились работы по строительству так называемой стены на российско-украинской границе. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УНН.

«С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия и состояние почвы, возобновились работы по инженерному обустройству российско-украинской государственной границы. Сейчас удалось активизироваться на участке Луганской области», — сказал Слободян.

По его словам, сейчас подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройство заграждений и обустраивают противотранспортные рвы.

«Проводится проект на изыскательские работы. Всего с начала месяца уже обустроены около 500 м роев, 120 м заграждения типа «Егоза», подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги», — отметил он.

Кроме того, по информации представителя ГПСУ, на участке Золочевского района Харьковской области начинается работа по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

Слободян напомнил, что проект Стена был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы интеллектуального границы, которая сочетает технические, инженерные и фортификационные новации, и даст нам возможность максимального контроля за линией государственной границы и предубеждение ее нарушений.

«В настоящее время конечный срок реализации проекта — это 2021. На 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета для проведения комплексных работ 400 млн грн за эти средства планируется развернуть значительную часть комплексов видео контроля и сигнализации, устроить более 50 км противотранспортных рвов, сетчатого ограждения, заграждений и спирали типа «Егоза», проложить почти 70 км рокадную дорог, оборудовать переходы через сложные участки рокадной дороги, выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы «, — сказал он.

Напомним, проект Стена на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 млн долларов.

В июле 2017 года стало известно, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве Стены. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.

korrespondent.net