Украина вышла еще из двух соглашений СНГ

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Правительство Украины приняло решение о прекращении действия для страны Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Соответствующая инициатива, озвученная первым вице-премьером Степаном Кубивым, была одобрена на заседании кабмина Украины в среду. Решение о выходе из соглашения было принято без обсуждения, передает ТАСС.

Соглашение было подписано в Минске 4 июня 1999 года. Для Украины документ вступил в силу 31 января 2000 года. Соглашение подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, которая сделала это с оговорками. В документе сказано, что договорные стороны обеспечивают режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях в соответствии с Соглашением о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года. В нем также содержатся правила рассекречивания секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР. В случае необходимости рассекречивания патентов стороны обязывались обращаться в Роспатент, пишет РБК.

Правительство Украины также прекратило действие для страны Соглашения о методологической сопоставимости и создании общей статистической базы Экономического союза (подписано в Алматы 10 февраля 1995 года).

После акций протеста на Украине и свержения в феврале 2014 года президента Виктора Януковича, что вызвало резкое недовольство Москвы и привело к присоединению Крыма и началу военных действий на Донбассе, новое руководство Украины взяло курс на выход из СНГ. Затем президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто. Теперь для контактов используется украинское посольство в Минске.

«Украина начиная с Беловежской пущи (Беловежские соглашения 1991 года между руководителями Белоруссии, РСФСР и Украины поставили точку в процессе распада СССР и легли в основу СНГ. — Прим. NEWSru.com) рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось», — говорил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее кабинет министров также прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, объяснив это тем, что они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом.

В частности, Киев вышел из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией» (подписано 26 июня 1992 года), «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» (24 сентября 1993 года), «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» (15 мая 1992 года). Кроме того, Украина решила больше не принимать участия в соглашении о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, посчитав, что этот документ устарел и не отвечает состоянию торгово-экономических отношений между странами.

12 декабря 2018 года Киев начал процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве органов безопасности и разведслужб СНГ.

Правительство 17 апреля этого года прекратило для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники. В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев пересмотрит все подписанные в рамках СНГ международные документы. Позже представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что предложение Порошенко предусматривает сохранение для Киева выгодных соглашений о сотрудничестве с Содружеством.

NEWSru.com