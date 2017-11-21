Украина выслала советника белорусского посольства в ответ на аналогичное действие Минска после шпионского скандала

Власти Украины выслали первого советника белорусского посольства после того, как власти этой республики объявили персоной нон грата советника украинского посольства в Минске Игоря Скворцова, передает телеканал “112 Украина”.

“Руководствуясь принципом взаимности, Украина выслала белорусского дипломата, это первый секретарь посольства Белоруссии в Украине, и он уже покинул страну”, – заявила в эфире телеканала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Имени и фамилии высланного дипломата спикер не назвала, как и не озвучила каких-либо претензий в его адрес.

По словам Бецы, власти исходили из принципа дипломатической практики, в соответствии с которым для зеркального ответа выбирают человека, занимающего “более-менее равноценную должность”.

Накануне, 20 ноября, комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обвинил Игоря Скворцова в деятельности, не совместимой со статусом дипломата, и тот вынужден был покинуть республику. По версии КГБ, Скворцов координировал разведывательную деятельность сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павла Шаройко, задержанного по подозрению в шпионаже.

Шаройко предъявили обвинение по ст. 358 Уголовного кодекса Белоруссии (“Шпионаж”) и заключили под стражу.

В эфире белорусского отделения радио “Свобода” посол Украины в Минске Игорь Кизим назвал обвинения в адрес Шаройко и Скворцова чушью.

В Минобороны Украины заявили, что информация КГБ о признании Шаройко в ведении шпионской деятельности не соответствует действительности.

NEWSru.com

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