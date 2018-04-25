Украина закрыла въезд мужчинам из РФ

🔊 Воспроизвести

Украина ограничила въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у президента Петра Порошенко утром в пятницу, 30 ноября.

«В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола», — уточнил Цигикал.

Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны. «В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны, мы пропускаем», – добавил глава пограничников.

В то же время для украинцев, возвращающихся из России, никаких ограничений нет.

В свою очередь Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории. «Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции», — подчеркнул он.

Украинские пограничники в течение последних дней отказали во въезде в страну около 150 иностранцам, из которых около 80 — граждане России.

korrespondent.net