Украина закупает в Турции ударные беспилотники

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, пишет УНИАН.

«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологичных характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», — заявил Порошенко.

Президент Украины добавил, что соглашение «является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в NATO, его стандартов и открытого мирового рынка вооружений».

NEWSru.com.il