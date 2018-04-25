Украинцев в Польше вытесняют рабочие из Азии

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korrespondent.net

Трудовая миграция в Польшу из стран Азии в 2018 году выросла в разы. Украинцы вынуждены искать работу в других странах.

С начала 2018 года резко сократился приток украинских гастарбайтеров в Польшу, зато в разы выросла трудовая миграция из стран Азии. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает польская газета Dziennik со ссылкой на данные министерства семьи, труда и социальной защиты.

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом сильнее всего выросло количество гастарбайтеров из Непала — в шесть раз, в два-три раза увеличился приток иностранных рабочих из Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Узбекистана и Вьетнама.

Львиную долю иностранцев, работающих в Польше на данный момент составляют украинцы. Однако, если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%.

Как рассказал изданию президент кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот, украинцы все больше предпочитают работать или в «серой» зоне экономики Германии или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.

«Граждане азиатских стран вытесняют украинцев также потому, что приезжие с берегов Днепра настаивают на росте заработной платы, а сотрудники из Непала этого не делают», — уточнил Инглот.

Рост трудовой миграции из Азии происходит, несмотря на то что польские предприниматели могут нанимать граждан Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и России на упрощенных условиях. Однако в условиях рекордно низкой безработицы и пятипроцентного роста польской экономики граждане этих стран уже не могут компенсировать недостаток рабочей силы в стране, отмечает издание.