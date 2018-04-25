Украинцы — санитары

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Большая часть пользованных автомобилей из Литвы отправляется за границу, отмечает глава крупнейшего в стране Каунасского автомобильного рынка. Чаще всего старые автомобили покупают украинцы, которым в своей стране не нужно платить за растаможку литовских автомобилей.

Около трети автомобилей с Каунасского рынка остается в Литве, вся остальная часть чаще всего отправляется в Латвию, Польшу, Молдавию и на Украину.

По словам главы автомобильного рынка Валентинаса Науяниса, украинцы чаще всего покупают старые и дешевые автомобили, поэтому предприниматели называют их санитарами.

Утверждается, что украинцы, покупая транспорт в Литве, могут избежать больших таможенных пошлин в своей стране, также там действует литовская страховка.

Между тем граждане ЕС покупают автомобили на рынках Литвы, потому что здесь можно найти более дешевый вариант, а также потому, что в странах Сообщества исчезают подобные рынки. Глава Каунасского автомобильного рынка поясняет, что будущее таких рынков неясное, потому что, как и в Европе, в Литве набирают популярность частные площадки, на которых продаются автомобили.

Информация «ЛК», BNS