Украине требуется больше упорства в реализации реформ – президент Литвы

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что Украине требуется больше напора в реализации реформ, а не в требовании перспективы членства в Евросоюзе.

“Упорство – это хорошо, но возможно, важнее не гарантии попасть куда-то, а быть упорной в отношении собственных реформ, ведь любое членство в любой организации ценно настолько, насколько это выгодно самой Украине и жителям Украины”, – заявила литовский президент журналистам в Брюсселе по прибытии на саммит Восточного партнерства.

По ее словам, Украина получит такие гарантии, когда будет к этом готова, “однако для этого еще нужно пройти длинный путь”.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва