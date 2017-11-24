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Украине требуется больше упорства в реализации реформ – президент Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 24, 17:00   |   1 комментарий

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что Украине требуется больше напора в реализации реформ, а не в требовании перспективы членства в Евросоюзе.

“Упорство – это хорошо, но возможно, важнее не гарантии попасть куда-то, а быть упорной в отношении собственных реформ, ведь любое членство в любой организации ценно настолько, насколько это выгодно самой Украине и жителям Украины”, – заявила литовский президент журналистам в Брюсселе по прибытии на саммит Восточного партнерства.

По ее словам, Украина получит такие гарантии, когда будет к этом готова, “однако для этого еще нужно пройти длинный путь”.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 11 24 at 17:51

    Странная какая-то забота нашего президента об украинской хунте,вроде как своих забот мало.






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