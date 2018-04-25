Украинские военные объявили, что отвоевали 15 кв. км территории Донбасса

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Вооруженные силы Украины взяли под полный контроль около 15 квадратных километров территории Донецкой и Луганской областей с начала Операции объединенных сил (ООС) на востоке страны 30 апреля, заявил командующий этими силами Сергей Наев.

В том числе Украине возвращены населенные пункты Южное в Донбассе и Золотое-4 в Луганской области, сообщил он на пресс-конференции в Северодонецке 16 августа. «Там началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав», — цитирует Наева «Интерфакс-Украина» .

Командующий особо подчеркнул, что все эти процессы происходили без нарушения минских соглашений от 2015 года. При этом он заверил, что украинские военные соблюдают договоренности о прекращении огня в зоне конфликта в Донбассе с 1 июля и «лишь отвечают на провокации российских оккупационных войск».

О взятии под свой контроль поселка Южное (Пивденное) на горловском направлении командование ООС сообщало еще 17 мая, замечает РБК . При этом в пресс-службе ООС сообщали, что силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжают попытки выбить украинских военных из данного населенного пункта. О занятии поселка Золотое-4 и территории вокруг него в ООС официально объявили в начале июля.

Между тем специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сообщила 2 августа, что с начала года в зоне конфликта в Донбассе были убиты или ранены более 160 человек, и только в июле независимые наблюдатели зафиксировали около 15 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, отмечает агентство.

В середине июля президент Владимир Путин заявил, что видит серьезные риски обострения ситуации в Донбассе, где на протяжении нескольких лет идет военное противостояние армии Украины и пророссийских вооруженных формирований ДНР и ЛНР. При этом Путин подчеркнул, что остается возможность и для мирного урегулирования конфликта на основе минских соглашений.

В конце апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и подписал указ о начале ООС на востоке страны, которую осуществляют военные. АТО формально проводилась под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). В зону проведения ООС были включены 67 населенных пунктов.

При этом в Киеве заявляли, что возможность проведения точечных «антитеррористических операций» сохраняется — такой формат могут ввести в любое время «при возникновении угрозы», отмечает РИА «Новости» .

NEWSru.com