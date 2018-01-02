Украинские военные открыли огонь по подозрительному кораблю под флагом Танзании и отконвоировали его в Одессу

Военно-морские силы Украины накануне, 31 декабря, обнаружили в своих территориальных водах возле Одесской области подозрительное судно под флагом Танзании. Украинский ракетный катер “Прилуки” открыл предупредительный огонь в сторону корабля, которое военное заподозрили в транспортировке наркотиков.

“В последние часы 2017 в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов… с целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер “Прилуки”, – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ВМС Украины в Facebook.

По словам военным, судно не отвечало на их попытки установить контакт, поэтому ракетный катер “Прилуки” начал начал его преследование. “Поняв бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер “Прилуки” открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса”, – сообщили в Киеве.

В операции по конвоированию судна также участвовали бронированные артиллерийские катеры “Аккерман” и “Бердянск” с досмотровой командой на борту, а также катеры морской охраны ГНС Украины с представителями СБУ на борту.

“Задержание судна-нарушителя стало возможным в результате эффективного взаимодействия между ВМС ВС Украины, компетентными структурами военной контрразведки Службы безопасности Украины и государственной пограничной службы Украины и оперативных согласованных действий этих органов обеспечения национальной безопасности Украины на море”, – резюмировали военные.

NEWSru.com

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