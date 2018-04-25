Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией

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Компания «Укрзализныця» («Укржелдорога») готова выполнить распоряжение правительства страны, если таковое поступит, и прекратить сообщение с Россией. Об этом пишет украинское издание «Сегодня».

«В «Укрзализныце» готовы выполнять любое решение сверху», — прокомментировали в компании заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией. В начале этой недели он объявил, что правительство по-прежнему рассматривает такой вариант. Кроме того, Омелян рассчитывает, что примеру железнодорожников последуют и владельцы автобусных предприятий.

В то же время, комментируя слова Омеляна, в министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что не рассматривают прекращение пассажирского сообщения с Россией в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии РФ. По данным «Укрзализныци», по сравнению с 2013 годом уровень пассажирских перевозок упал в пять раз, и тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. Так, за семь месяцев этого года в Россию поездами отправились 454,1 тысячи украинцев, что на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что сроки прекращения пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией окончательно не определены, но ожидать этого стоит в конце 2018 — начале 2019 года, а пассажиропоток, составляющий около двух миллионов человек в год, может перейти на авиа- и автотранспорт. В этом случае в выигрыше окажется белорусская авиакомпания «Белавиа» и частные автоперевозчики.

При этом сообщалось, что себестоимость пассажирских перевозок превышает доход в 3,3 раза, однако от рейсов в РФ администрация получает прибыль. Так, в 2017 году поезда в Россию оказались на первом, втором и пятом месте по прибыльности. В частности, поезд Киев-Москва показал прибыль в 154 миллиона гривен, или 5,7 миллиона долларов, поезд Одесса-Москва — 98 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов), Киев-Санкт-Петербург — 20 миллионов гривен (0,7 миллиона долларов). Также прибыльны были поезда в Москву из Хмельницкого, Львова, Ковеля и Харькова.

Так как перевозки УЗ в Россию идут по международным тарифам, более чем в четыре раза превышающим внутренние, некоторые источники полагают, что экономические потери от запрета перевозок в Россию вряд ли будут компенсированы за счет бюджета. Для минимизации потерь придется повышать цены билетов на другие перевозки, в том числе на поезда «Интерсити», курсирующие в направлении ЕС.

NEWSru.com