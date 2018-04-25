Улицы столицы будет убирать новейшая техника

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Вильнюсское самоуправление приобрело 10 новых многофункциональных уборочных машин. Дополнительное оборудование и новейшая технология позволят увлажнять убираемую поверхность улиц, не поднимать пыли, очищать даже канализационные люки от наносов, не загрязнять воздух. Во всех приобретенных машинах установлены двигатели стандарта эмиссии новейшей технологии Euro 6, соответствующие строгим требованиям природоохраны.

«Для большого города, который никогда не спит и в котором движение всегда интенсивное, много пешеходов, очень важно, чтобы при уборке магистральных, репрезентационных улиц и улиц в жилых районов, с поверхности не поднимался песок, пыль и другие наносы, увеличивающие концентрацию твердых частиц в воздухе. Улицы столицы будет убирать новейшая эффективная, не загрязняющая окружающую среду техника: три машины будут очищать даже канализационные люки, чтобы на поверхности не накапливались отходы, еще семь машин будут иметь дополнительное оборудование для уборки снега, разбрасывания солевой смеси, поэтому будут эксплуатироваться в любое время года», — говорит вице-мэр Вильнюса Линас Квядаравичюс.

Новейшие уборочные машины перед тем, как начать убирать нечистоты, накопившиеся наносы или соль, увлажнят убираемую поверхность улиц, при этом в воздух не будет подниматься пыль. Все нечистоты и грязь вакуумным способом будут стягиваться в определенную емкость, а расположенные внутри фильтры будут обеспечивать, чтобы находящиеся в емкости нечистоты не попадали обратно в окружающую среду. В случае надобности эти машины смогут убирать и габаритный мусор. Уборочные машины разного размера смогут работать на узких улицах и во дворах, очищать не только тротуары и велосипедные дорожки, но и улицы со скоростным движением.

Первые пять машин выйдут на улицы столицы уже в марте, а еще пять машин начнут уборку улиц Вильнюса в апреле-июле. В настоящее время улицы города очищают 20 специальных вакуумных машин. С их помощью в марте-мае дорожники очищают более 500 улиц столицы, или 3 млн кв. метров территории. Ежегодно в среднем на улицах города собирают около 9,8 тыс. тонн песка, соли и другого мусора.

10 новых уборочных машин специального назначения стоили более 2,2 млн евро.

Информация BNS, литовских СМИ