Уменьшение случаев ареста имущества улучшает «здоровье» бизнеса

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В Литве в первом квартале этого года было зарегистрировано 2749 случаев ареста имущества — меньше всего за последнее десятилетие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество арестов сократилось на 7%, сообщила компания по управлению кредитным риском Creditreform Lietuva.

Её директор Саулюс Жилинскас говорит, что показатель ареста имущества является важным индикатором, он позволяет делать выводы о «здоровье» литовского бизнеса и прогнозировать ближайшие тенденции в экономике.

По его словам, первый квартал этого года был успешным для экономики Литвы.

«Настраивает на позитив тот факт, что в начале 2019 г. довольно сильно, на 15% сократился приходящийся на одного работодателя в Литве долг в Sodra (Фонд обязательного социального страхования — BNS). Поскольку два основных предварительных показателя явно улучшились в начале этого года, это позволяет нам сделать вывод, что более серьёзных негативных сюрпризов в экономике Литвы в начале года не было», — отметил BNS С.Жилинскас.

В этом году число арестов имущества сократилось во всех основных секторах: в промышленности — на 0,7%, в розничной торговле — на 14%, в строительстве — на 8,5% и в транспортном — на 3% меньше, чем год назад.

Александр Изгородин, экономист компании SME Finance, утверждает, что в этом году экономика Литвы вверх подтянутся секторы, ориентированные на внутреннее потребление.

«Если в настоящее время от экспортирующего сектора мы получаем очень разные сигналы, то очень позитивные сигналы получаем от тех секторов, чьё состояние зависит от внутреннего спроса — здесь деловая ситуация улучшается, причём быстро», — сказал BNS Изгородин.

Уровень оптимизма литовских потребителей, рассчитываемый Департаментом статистики, в настоящее время является лучшим со времён кризиса и уже находится на уровне марта 2008 г., когда потребительский рынок переживал «настоящий золотой век».

BNS