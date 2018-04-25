Умер американский президент-долгожитель Джордж Буш-старший. При нем была «Буря в пустыне», рухнул СССР и закончилась холодная война

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Бывший президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни. До него ни один лидер Соединенных Штатов не доживал до такого возраста. Как говорится в официальном заявлении его семьи, опубликованном в Twitter центра Джорджа Буша-младшего, покойный 41-й президент обладал «сильнейшим характером» и был «лучшим отцом, о котором сын или дочь могут мечтать».

«Вся семья Бушей очень благодарна за жизнь и любовь 41-го президента, за сострадание тех, кто переживал и молился за папу, и за соболезнования наших друзей и сограждан», — говорится в сообщении.

Буш занимал пост президента США (Республиканская партия) в 1989-1993 годах. Он санкционировал военные операции США в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. В частности, именно при Буше-старшем была развернута масштабная операция «Буря в пустыне», нацеленная на освобождение Кувейта от иракской армии Саддама Хусейна. Она закончилась победой международных коалиционных сил, но обернулась тяжелыми экономическими и экологическими последствиями для региона.

На время президентства Буша-старшего также пришлось падение Берлинской стены, отставка первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и распад СССР. Буш поддерживал реформы Горбачева, США поставляли в СССР гуманитарную помощь, в том числе куриные окорочка, прозванные в народе «ножками Буша».

В феврале 1992 года Буш и первый президент Российской Федерации Борис Ельцин подписали совместную декларацию, которая официально положила конец холодной войне. Кроме того, экономисты из США активно участвовали в подготовке и реализации реформ на постсоветском пространстве.

В экономике президентство Буша сопровождала рецессия и рост безработицы, налоги были повышены в попытке сократить дефицит бюджета, выросший во время правления Рональда Рейгана. Буш-старший пробыл на посту президента только один срок. В 1992 году он проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.

В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Несмотря на почтенный возраст и состояние здоровья, Буш-старший не избежал обвинений в домогательствах: шесть женщин пожаловались, что престарелый политик щупал их сзади во время фотосессий.

Буш извинился перед ними через своих представителей, которые объяснили, что рука бывшего президента попадает на «нижнюю часть талии людей» во время фотографирования из-за того, что он прикован к инвалидному креслу.

В то же время болезнь и годы не мешали экстремальным увлечениям 41-го президента США: в 2014 году он отметил свое 90-летие прыжком с парашютом, продолжив многолетнюю традицию. Это был восьмой и последний прыжок Буша-старшего, причем предыдущие три он совершал в 75, 80 и 85 лет.

Буш-старший пережил свою супругу Барбару, с которой состоял в браке 73 года, всего на несколько месяцев: бывшая первая леди скончалась в апреле 2018 года в возрасте 92 лет. У Бушей было шестеро детей (одна дочь умерла от лейкемии в три года), 17 внуков и семеро правнуков. Сын четы Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США.

Действующий американский президент Дональд Трамп и его супруга Мелания в официальном заявлении по поводу кончины Буша-старшего отметили его «неподдельную подлинность, разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране». Благодаря этим качествам политик «вдохновил поколения американцев идти на госслужбу», говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили стремление Буша «всегда брать планку повыше». «Трезвое суждение, здравый смысл и невозмутимое руководство президента Буша привели нашу нацию и мир к мирному и победному завершению холодной войны», — отметила чета Трампов.

Издание Politico меж тем отмечает, что отношения между нынешним хозяином Белого дома и семьей Бушей были далеки от дружеских. В частности, Трамп не присутствовал на похоронах Барбары Буш — по сообщениям, об этом просила семья бывшей первой леди. На Меланию Трамп эта просьба, однако, не распространилась.

Кроме того, Буш-старший и Буш-младший рассуждали, что были последними президентами-республиканцами, намекая на то, что политика Трампа далека от того «сострадательного консерватизма», который чествовали отец и сын. Сам Трамп еще до своего избрания неоднократно высказывался против семьи 41-го и 43-го президентов США, указывая, что Буши больше не должны оказаться во власти.

В сентябре 2018 года Трамп заявил, что Буш-младший ответственен за самую большую ошибку в истории Соединенных Штатов — введении войск на Ближний Восток. По словам президента, это обошлось в 7 триллионов долларов и обернулось потерей «миллионов жизней» с обеих сторон.

NEWSru.com

Автор: N/A, likely POTUS — http://www.dodmedia.osd.mil/DVIC_View/Still_Details.cfm?SDAN=DNSC8905558&JPGPath=/Assets/Still/1989/Navy/DN-SC-89-05558.JPG, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=808496