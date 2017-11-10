Умер сатирик Михаил Задорнов

Сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Смерть известного юмориста наступила после продолжительной тяжелой болезни. Свои соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. “Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова”, – сказал представитель Кремля, слова которого приводит “Интерфакс”.

О смерти Задорнова изначально сообщили “Известия” и РЕН ТВ. Эту информацию подтвердила Агентству городских новостей “Москва” телеведущая Регина Дубовицкая: “Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная”.

Также сообщения о смерти Задорнова подтвердил РБК его коллега Роман Карцев. “Я знал об этом, я с ним лежал вместе в одной больнице в Москве, я знал, что он очень болен”, – сказал эстрадный артист.

Свой жизненный путь Задорнов завершил как православный христианин. Об этом на прошлой неделе сообщил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, который соборовал писателя по просьбе его родных и друзей. За два месяца до этого сатирик побывал на исповеди в Казанском соборе Москвы.

Ранее Задорнов неоднократно публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере. “Да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством”, – говорил протоиерей Новиков, призывая помолиться за сатирика.

В начале октября 2016 года стало известно, что Задорнов болен раком головного мозга. Писатель сообщил в социальной сети “ВКонтакте” об отмене ряда концертов из-за “серьезнейшего недуга”, а затем рассказал поклонникам о предстоящем курсе химиотерапии.

22 октября Задорнов был госпитализирован в Москве, после того как ему стало плохо во время концерта, проходившего в центре культуры и искусства “Меридиан”. В ноябре 2016 года Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике.

В марте 2014 года Задорнов подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. После этого власти Латвии сообщили о возможном лишении сатирика вида на жительства в Юрмале, где он родился.

Впоследствии латвийский МИД объявил, что не будет вносить Задорнова в список лиц, нежелательных для пребывания в стране. В ноябре 2014 года сатирик отказалсяот выступлений в Латвии, чтобы не “вносить излишнее раздражение в и без того накалившиеся отношения между русскими и латышами”.

Задорнов внесен в список лиц, которым запрещен въезд на Украину.

В 2010 году вокруг Задорнова разгорелся скандал. В марте того года Первый канал показал концертную программу сатирика, в которой он сравнил жительниц Владивостока с проститутками. Рассказывая о своем впечатлении от пребывания в этом городе, артист заявил: “Все женщины одеты как в пропиаренных глянцевых модных журналах. То есть все девушки во Владивостоке выглядят как проститутки. Я в 9 утра вышел из гостиницы. Я думал, что проститутки возвращаются с работы. А это, оказалось, приличные женщины идут на работу”.

Главред владивостокской газеты “Народное вече” Мария Соловьенко сочла эти высказывания оскорбительными и подала в суд на Задорнова и Первый канал. Однако Останкинский суд Москвы отклонил иск журналистки о защите чести и достоинства.

Михаил Задорнов – писатель-сатирик, юморист, актер, автор псевдонаучных теорий. Наиболее известная тема его монологов – критика западного, в первую очередь американского, образа жизни, мышления и культуры. Фраза сатирика “Ну тупы-ы-ы-е” в адрес американцев стала мемом.

Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале, на территории современной Латвии, в то время – Латвийской ССР. Окончил среднюю школу N10 в Риге. Высшее образование получил в Московском авиационном институте (МАИ).

Отец сатирика Николай Задорнов (1909 – 1992) – советский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии второй степени за роман “Амур-батюшка” (1952). В декабре 2009 года Задорнов открыл в Риге библиотеку имени своего отца, приурочив это событие к столетию со дня его рождения.

В 1970-1980-е годы Задорнов был худруком, режиссером-постановщиком и актером агиттеатра МАИ “Россия”. В 1984-1985 годах заведовал отделом сатиры и юмора в журнале “Юность”.

С 1974 года Задорнов начал публиковаться. Дебютировал на телеэкране в 1982 году с монологом “Письмо студента домой”. Популярность к нему пришла в 1984 году, когда Задорнов прочитал свой рассказ “Девятый вагон”. С начала 1990-х годов был автором и ведущим известных телепередач – “Аншлаг”, “Смехопанорама”, “Сатирический прогноз”, “Дочки-матери”.

Начиная с 1990-го года, вышли книги Задорнова: “Конец света”, “Не понимаю!”, “Возвращение”, “Современные люди”, Кофточка”, “Великая страна с непредсказуемым прошлым” и другие. Сатирик несколько раз снялся в кино и был автором ряда музыкальных произведений.

В 1991 году именно Задорнов, а не как обычно – глава государства или диктор, поздравил россиян с Новым годом в эфире российского телевидения. В своем выступлении в прямом эфире сатирик так увлекся, что проговорил на минуту дольше, поэтому пришлось задержать трансляцию боя курантов. Обращение президента России Бориса Ельцина было тоже записано и транслировалось на телевидении, но уже после обращения Задорнова.

При этом известно, что Ельцин и Задорнов дружили. В 1993 году сатирик даже получил квартиру в “номенклатурном доме” по соседству с политиком. В своей книге “Борис Ельцин: от рассвета до заката” начальник охраны первого президента РФ Александр Коржаков писал: “Его дружба с Ельциным завязалась еще в Юрмале, во время отдыха. Миша умел развеселить Бориса Николаевича: потешно падал на корте, нарочно промахивался, острил. И вот так полушутя вошел в доверие…”

В знак протеста “против дискриминации сборной России на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити” Задорнов аннулировал американскую визу. По другой информации, сатирик был лишен визы с запретом на въезд в США.

С 2006 года Михаил Задорнов активно выступает с многочисленными любительскими упражнениями в этимологии русских слов, не согласующимися с научными достижениями в этой области знания. Он получил поддержку со стороны дешифровщика так называемой “рунической слоговой письменности” В.А. Чудинова.

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны профессиональных историков и филологов, Задорнов продолжал заниматься неакадемическими исследованиями “из славянской истории”. В 2012 году он выпустил псевдонаучный фильм “Рюрик. Потерянная быль”, в 2015-м – “Вещий Олег. Обретенная быль”.

Задорнов вел программу “Неформат с Михаилом Задорновым” на радио “Юмор FM”. У него был свой канал на YouTube, а также официальная страница в социальной сети “ВКонтакте”.

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