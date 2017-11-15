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Уникальный 163-каратный бриллиант продан за рекордную сумму

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 15, 11:30   |   Комментариев: 0

На аукционе Christie’s установлена рекордная цена для бриллиантов – украшение со 163-каратным Art of de Grisogono ушло за 33,7 млн долларов. АFР указывает, что некоторые эксперты сочли такую цену недостаточно высокой для камня.

В центре асимметричного колье, которое анонимный покупатель получит за эту сумму, – самый крупный в аукционной истории внутренне безупречный бриллиант категории цвета D, типа IIA и массой 163,41 карата.

На каркасе закреплено около 160 карат изумрудов и более 200 карат бриллиантов, включая главный, сообщает “Коммерсант”. Золота, которое обрамляет камни, с внешней стороны практически не видно благодаря тонировке – из-за этого кажется, будто они парят в воздухе.

Бриллиант Art of de Grisogono огранен из безупречного алмаза массой 404 карата, добытого в Анголе: он стал самым крупным в истории страны, а в мировом рейтинге занял 27-е место. Алмаз изучили в Антверпене, огранили в Нью-Йорке и к концу прошлого года доставили в Женеву, где команда из 14 мастеров разных специальностей потратила более 1,7 тыс. часов на создание выдающегося украшения.


NEWSru.com

Метки: 

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