Универсальный базовый доход: новый опиум для народа?

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Вновь возвращается и возвращается идея о том, что было бы очень хорошо раздавать деньги людям просто так, т. е. ввести универсальный базовый доход (УБД). Иными словами, вместо нынешней системы пособий и выплат дать каждому человеку по Х евро.

Это выглядело бы как рай на земле. Все к своим зарплатам, пенсиям, пособиям по безработице еще дополнительно получили бы по Х евро. Все – и миллионер, и нищий, и работающий, и лодырь, — все получат по Х евро наряду с тем, что получают или зарабатывают сейчас. И никому это дополнительно ничего не стоило бы, не надо увеличивать налоги — словом, деньги польются как из рога изобилия (и не обесценятся), все станут богаче на Х евро. Прямо-таки светлое завтра.

Но давайте снимем розовые очки и займемся подсчетами.

По сколько евро все бы получили?

Каков был бы размер Х евро? Расходы, предусмотренные на социальную защиту в Литве в 2019 г., составляют около 3,5 млрд евро. Если весь бюджет социальных потребностей поделить всем поровну, то каждый гражданин получил бы 103 евро в месяц. Вместо нынешней пенсии сеньор бы получил 103 евро. Вместо нынешнего пособия по безработице безработный получил бы 103 евро. Наряду с получаемыми доходами самый богатый человек Литвы получил бы дополнительно 103 евро. Но всем пришлось бы забыть о пособиях, компенсациях за отопление и других формах помощи.

Даже если бы весь бюджет Литвы (13,5 млрд евро) превратить в универсальную выплату и поделить на всех, то каждый получил бы по 402 евро в месяц. Разумеется, для того, кто зарабатывает 1000 евро, получить дополнительно 400 евро, может быть, и неплохо. Ну а как быть тому, кто не зарабатывает ничего? Как прожить тем, кто сейчас выкручивается, получая 400 евро, и еще получает немало бесплатных услуг (за которые платят другие люди), когда «бесплатные» вещи исчезли бы, и из этих 400 евро пришлось бы за все уплатить самому?

Всем поровну – это эффективно?

Сторонники идеи УБД говорят, что делить пособия всем поровну — это эффективнее, чем делается сейчас, когда учитывается, какой у человека доход, сколько у него имущества и т. д. Может быть. Можно согласиться с той частью, что нынешняя система не эффективна. Но это никоим образом не доказывает, что делить всем поровну — это лучшее решение. Даже если бы административные расходы «Содры» — содержание зданий, заработная плата работников и т. д., всего около 60 млн евро — мы уменьшили бы до нуля, а 60 млн евро поделили бы на 3 млн жителей Литвы, то каждый получил бы 20 евро в год, или 1,67 евро в месяц. Можно дискутировать о том, не слишком ли много средств в размере 60 млн евро на администрирование, но базовая выплата не является справедливым ответом.

Уменьшится ли неравенство?

Нынешняя система больше берет у работающих и выплачивает получающим меньший доход. По новой системе платили бы всем. В настоящее время в Литве около миллиона получателей пособий и пенсий, а в новой системе их было бы 3 млн. Если эти же деньги мы поделили бы на 3 млн жителей, то, разумеется, выплата была бы меньше, чем сейчас. Следовательно, те, кто получает меньше всего, получит еще меньше. Разве таким образом уменьшится неравенство доходов? Ни в коем случае.

Может быть, вы предлагаете существенно увеличить налоги и универсальную выплату базовых доходов? Таких предложений об увеличении доходов немало и в действующей системе, для этого не нужна модель базовых доходов.

Если уже говорить об эффективности, то какой смысл забрать у человека ежемесячно, например, 400 евро в виде налогов и тому же человеку вернуть 400 евро в виде универсальной базовой выплаты? Может быть, лучше эти деньги оставить человеку, и не нужны будут ни увеличенные налоги, ни увеличенные базовые выплаты, ни административный аппарат. А уж если целью является увеличение налогов или «взять все и поделить», то так и надо говорить, зачем прятаться под выражением «универсальная базовая выплата»?

Будет ли УБД способствовать развитию экономики?

Сторонники УБД говорят: «У всех будут деньги, они будут их расходовать, возродится экономика». Но опять-таки забывают о том, что деньги не падают с неба. Чтобы платить базовые выплаты, деньги сначала надо откуда-то взять. Значит, чем больше денег мы захотим вложить в экономику через базовые выплаты, тем больше их надо будет «выкачать» из экономики с помощью налогов. Представьте себе, вы наполнили ванну водой, из этой же ванны берете ведро воды и … опять сливаете в ванну. Увеличится ли количество воды в ванне? Нет. Вы только еще всюду разольете воду.

Разумеется, кто-то может теоретизировать, что можно отнять у богатых и добавить бедным. Богатые накапливают деньги на банковских счетах, тратят их на импортные товары, а бедняки будут расходовать деньги на потребление, на приобретение товаров только местного производства и т. д. Не будем спорить с этими предпосылками, хотя это не означает, что они правильные. Чем такое «развитие» экономики отличается от влияния нынешней системы налогов и выплат?

Когда в экономике люди создают больше (или дороже), больше зарабатывают, больше могут одалживать, больше расходуют – это дополнительно способствует развитию экономики. Но это происходит тогда, когда увеличивается производство. А если ты не создаешь ничего нового, а только делишь созданное (неважно через пособия или УБД), то роста экономики нет.

А роботы?

Сторонники УБД полагают, что универсальный доход необходим, потому что в будущем не будет работы. Действительно, автоматические кассы, роботы, создающие рекламу, фабрики без рабочих и другие картины будущего будоражат наше воображение. Если в прошлом автоматизация больше всего сказалась на физическом труде, то сейчас роботы рвутся в область умственного труда.

Но даже если в будущем большинство работ будут выполнять роботы, то универсальная базовая выплата далеко не является лучшим или единственным ответом на вопрос: что делать «и делать ли». Представим себе, что у нас, к примеру, безработица составляет 30 проц. и в бюджет попадает еще меньше денег. Что в этом случае было бы разумнее – платить пособия только тем, кому это действительно необходимо, т. е. безработным, или же делить деньги налево и направо.

Разговоры о том, что рог изобилия может финансировать путем налогообложения роботов, ничем не отличаются от разговоров о том, что рай на земле можно создать путем налогообложения богачей. Налогообложение роботов — это то же самое, что налогообложение станка, сварочного аппарата или экскаватора. Это тот же самый налог, только применяется он не к финансовому имуществу, а к средству производства. Что случилось бы с ценой на хлеб, если бы налогообложение коснулось хлебопекарных печей? Цена хлеба увеличилась бы. В какие страны переехали бы заводы? В те, где налогообложение касается роботов, или в те, где такие налоги вообще не применяются.

А лодыри?

Наряду с вопросами и практическими проблемами у УБД есть и скрытые опасности. Сейчас деньги надо или зарабатывать, или хотя бы доказать, что вам действительно трудно живется без пособия. Но если узаконить распределение денег между людьми просто так, то не осталось бы никаких логических тормозов для увеличения выплат. 400 евро каждому? А почему не 500? А почему не 1500? Какой политик выиграет выборы, тот, который обещает 500 или 1500? Потребности и желания людей не ограничены. Возможности, увы, ограничены. 500 евро или 1500 евро надо откуда-то взять. Если будем только печатать деньги, то получится, как с «талонами», когда размер банкнот все уменьшался, а номиналы все увеличивались. Или как в Венесуэле.

Настоящие деньги можно взять только у тех людей, кто получает доход или имеет сбережения, имущество. С введением универсальных базовых доходов каждый лодырь может сказать: «У тебя надо отнять и продать квартиру, потому что я хочу получать 1000 евро каждый месяц». С узакониванием дележа денег не останется ни правового, ни материального аргумента для того, чтобы сказать лодырю «иди работай». Здесь уже пахнет не утопией, а настоящей дистопией (антиутопией).

Человек очень быстро ко всему привыкает. Если можно прожить сидя на диване и смотря телевизор, то часть людей так и будет сидеть на диване и смотреть телевизор. Разумеется, будут и такие, кто будет работать «на износ» во имя личного эго или человечества. Но зачем разрушать современный мир и создавать систему, в которой горстка трудяг будет кормить толпы сидящих на диванчике?

Заключение

УБД — это хороший умственный эксперимент. Это и размышление о природе человека. Это и нужная провокация, которая обращает внимание на неэффективность действующей системы социальной помощи. УБД задает хорошие вопросы о действующей системе. Но хороший вопрос — это не то же самое, что хороший ответ. Меньше всего, что нужно Литве и миру, это отнимать и делить.

«От каждого по возможностям, каждому по потребностям» – это полностью обанкротившаяся система. «От каждого по возможностям, каждому поровну», — это дочерняя компания той же самой обанкротившейся системы.

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка