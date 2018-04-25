Университет минобороны ФРГ открывает магистрскую программу… по шпионажу

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Канцелярия главы немецкого правительства выступила с инициативой запуска в университете бундесвера программы по подготовке профессиональных разведчиков. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данная идея, направленная в бундесвер, уже вступила на стадию реализации.

Теперь сотрудников спецслужб будут готовить по университетской программе, и это в Германии будет впервые. Поступить в магистратуру могут только действующие сотрудники спецслужб, военной разведки и различных министерств.

Официально программа называется «разведка и исследования по вопросам безопасности». Большая роль будет отведена кибербезопасности и борьбе с терроризмом.

azertag.az

Автор: Jörg Zägel — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка